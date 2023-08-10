Благотворительная акция «Север помогает» проходит во всех муниципалитетах Мурманской области

В Терском районе местным отделением партии «Единая Россия» в рамках акции «Север помогает» продолжается сбор гуманитарной помощи для поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Секретарь местного отделения партии Рамиля Хайруллина рассказала о ходе проведения акции: «Отправление посылок осуществляется ежемесячно: гигиенические средства, нижнее белье, кондитерские изделия, медикаменты, инструменты для ремонта техники, рабочие перчатки, укрывной материал и т.д.

Седьмого августа в основной распределительный пункт Мурманска была доставлена очередная партия помощи из Умбы для дальнейшей отправки в зону СВО для военнослужащих в места дислокации наших частей.

Продолжается работа по изготовлению маскировочных сетей. В пункте по их плетению кипит работа над изготовлением второй маскировочной сети. Координатор и куратор пункта Анна Шунаева рассказывает и показывает участникам акции как правильно нужно нарезать, оплетать и плести сети, которые так необходимы сейчас нашим бойцам.

Спасибо всем за помощь, кто режет ленты на сети, кто вяжет, кто помогает в доставке материала из пунктов выдачи! Спасибо за посылки, за понимание и поддержку! Выражаю особую благодарность жителям сёл Варзуга и Чаваньга за оказанную помощь по сбору гуманитарной помощи!».

«9 августа из Мурманска отправили машину для военнослужащих 200-й отдельной гвардейской мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригады. Загрузили почти три тонны продуктов питания и средств личной гигиены. Спасибо всем, кто помогает нам в сборе самого необходимого для ребят!», – рассказала Эвелина Макарова, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-terskom-rajone-prodolzhaetsya-sbor-pomoshi-dlya-uchastnikov-svo