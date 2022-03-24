«Благотворительность и волонтёрство»: в Мурманске состоится тренинг из цикла обучающих программ по добровольчеству

24 марта в 18.00 в Информационном интеллект-центре (филиал № 9) Центральной городской библиотеки (г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 29) состоится тренинг «Благотворительность и волонтёрство». Его проведёт Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений при участии Единого волонтёрского центра (ЕВЦ).

Тренинг «Благотворительность и волонтёрство» разработан ЕВЦ и направлен на формирование умений и навыков, необходимых для реализации добровольческих инициатив. Участникам в доступной форме расскажут о направлениях волонтёрской деятельности и возможностях участия в них, а также помогут разработать социально ориентированный проект по выбранному направлению, который можно будет реализовать на практике.

Тренинг состоится в рамках цикла обучающих программ по добровольчеству, который организован Региональным центром развития добровольчества и поддержки молодёжных движений совместно с Единым волонтёрским центром, сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области.