Благотворительный фонд Иосифа Кобзона подарил музыкальный инструмент студенту Мурманского колледжа искусств

Студент Мурманского колледжа искусств Александр Якушев получил профессиональную трубу от благотворительного фонда «Кобзон». Ценный подарок стал возможен благодаря тому, что педагоги колледжа и министерство культуры Мурманской области рассказали фонду о талантливом молодом музыканте из Кольского Заполярья.

Так, 19-летний Александр из Кандалакши поступил на оркестровое духовое отделение в 2022 году и всего через две недели после начала обучения уже играл в студенческом духовом оркестре колледжа. Несмотря на то, что профессионально заниматься музыкой северянин начал сравнительно недавно, молодой музыкант уже достиг значительных успехов. Например, весной 2025 года стал дипломантом XI международного фестиваля музыкантов-исполнителей «Серебряные звуки» в Петрозаводске.

В конце ноября на сцене филармонии министр культуры Мурманской области Ольга Обухова вручила Александру от лица фонда трубу.

«Этот инструмент открывает перед талантливым студентом новые возможности для творческого роста. Александр — яркий пример того, как верность искусству и целеустремлённость помогают покорять вершины даже вопреки непростым жизненным обстоятельствам», — подчеркнула Ольга Обухова.

Также она поблагодарила президента культурного фонда «Кобзон» Нелли Кобзон и руководителя фонда Антона Собянина за оказанную поддержку. Молодой человек также выразил признательность Академии культуры и искусства имени Иосифа Кобзона за ценный подарок.

После окончания колледжа Александр планирует продолжить образование в Петрозаводской консерватории. Новый инструмент станет его надёжным спутником на этом профессиональном пути.

Как отмечает региональное Министерство культуры, в рамках губернаторского плана «На Севере — Жить!» обновляются и модернизируются учебные учреждения в сфере искусств, а также реализуется активная поддержка талантливой молодежи. Благодаря этим инициативам студенты и выпускники Мурманского колледжа искусств регулярно становятся получателями грантов, а также других престижных наград и премий всероссийского и международного уровней.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557845/#&gid=1&pid=1