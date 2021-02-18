Благотворительный фонд Владимира Потанина запускает грантовый конкурс для музейщиков

Региональное министерство культуры сообщает о запуске конкурса на гранты Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0», поощряющего развитие экспериментальных практик в музейном деле.

Цель конкурса – повысить открытость российских музеев к инновациям и помочь актуализировать их публичную повестку. Победители конкурса получат гранты от 2 млн до 5 млн рублей на реализацию общественно значимых проектов.

Участвовать в конкурсе могут музейные организации, расположенные и зарегистрированные на территории России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Благотворительный фонд Владимира Потанина – один из первых частных фондов в современной России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации масштабных программ в сфере образования, культуры и развития филантропии.