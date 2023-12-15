Благотворительный предновогодний концерт пройдёт в областной «Кировке»

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает всех любителей музыки присоединиться к инициативе мурманской рок-группы «Нереида» - в программе: презентации новых песен и клипов, а также площадка аквагрима для юных зрителей.

Цель благотворительного концерта - собрать необходимую сумму на подарки малообеспеченным семьям с детьми, детям-инвалидам, а также подопечным благотворительного фонда «Радуга».

Мероприятие состоится 16 декабря в 17.00, вход - благотворительный взнос.

Фото: https://vk.com/murmanculture