Благотворительный спектакль областного драмтеатра позволил приобрести беспилотник для бойцов СВО

Мурманский областной драматический театр провёл благотворительный показ спектакля «Отель двух миров», на вырученные средства от которого был приобретён новейший беспилотный летательный аппарат для участников спецоперации.

Дополнительные финансовые взносы были предоставлены Управлением Федерального казначейства региона и неравнодушными жителями Мурманска. Акция была инициирована коллективом театра и региональным Народным фронтом.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной драматический театр поддерживает участников СВО не только данной инициативой. Прошлой осенью артисты театра посетили подшефный город Приморск и близлежащие к нему территории со своими спектаклями. Этим летом художественный руководитель Николай Гадомский побывал в зоне СВО и выступил перед бойцами с творческими номерами.

Отметим, коллектив театра также принимает участие в проведении губернаторских новогодних мероприятий в гарнизонах и отдаленных городах региона, регулярно проводит спецпоказы спектаклей для участников СВО и их семей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/