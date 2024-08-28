Навстречу «Гольфстриму»В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)28.08.24 13:00

Благотворительный спектакль областного драмтеатра позволил приобрести беспилотник для бойцов СВО

Мурманский областной драматический театр провёл благотворительный показ спектакля «Отель двух миров», на вырученные средства от которого был приобретён новейший беспилотный летательный аппарат для участников спецоперации.

Дополнительные финансовые взносы были предоставлены Управлением Федерального казначейства региона и неравнодушными жителями Мурманска. Акция была инициирована коллективом театра и региональным Народным фронтом.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманский областной драматический театр поддерживает участников СВО не только данной инициативой. Прошлой осенью артисты театра посетили подшефный город Приморск и близлежащие к нему территории со своими спектаклями. Этим летом художественный руководитель Николай Гадомский побывал в зоне СВО и выступил перед бойцами с творческими номерами.

Отметим, коллектив театра также принимает участие в проведении губернаторских новогодних мероприятий в гарнизонах и отдаленных городах региона, регулярно проводит спецпоказы спектаклей для участников СВО и их семей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Итальянские каникулы». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Давать денег в долг стали чаще и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 21 копейку, доллар потерял почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика