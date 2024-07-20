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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.24 11:00

Благоустройство дворов, ремонты соцобъектов: Андрей Чибис проверил исполнение плана «На Севере – жить» в посёлке Мурмаши

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках рабочей поездки в посёлок Мурмаши губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты, преобразованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Так, в посёлке благоустроены дворовые территории: на ул. Советской, 31-37 и Энергетиков, 23. На Советской уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлен бортовой камень, обустроены тротуары, освещение, установлены скамейки и урны. На улице Энергетиков установлена новая современная детская площадка, проведено асфальтирование.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Мурмашинская детская школа искусств создана в 1971 году. Не так давно школа переехала в новое просторное здание и теперь имеет прекрасные условия для развития творческих способностей детей и юношества. В ней расположены концертный зал и классы для индивидуальных занятий, мастерская скульптуры с муфельной печью для обжига керамики и библиотека, творческие мастерские. Укрепляется материально-техническая база учреждения: установлено уличное ограждение, наружное освещение, асфальтирована и благоустроена прилегающая территория, обустроена автостоянка для инвалидов. Приобретено компьютерное, звуковое и проекционное оборудование, МФУ, телевизор, музыкальные инструменты, мебель, специализированное выставочное оборудование, костюмы для хора и театрального коллектива.

«Кольский район – один из самых экономически активных и развивающихся районов, и Мурмаши – тому яркий пример. Здесь преобразилось множество социальных объектов, качественно благоустраиваются территории. Мы делаем всё, чтобы жители наших населенных пунктов чувствовали качественные изменения, для этого строго следим за реализацией плана «На Севере – жить» на текущий период и формируем задел на будущее», – подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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