ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Жить в период пандемии - «Брось продукты из окна» и обувь 75-го размераВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Потребительские отношения между мужчиной и женщиной, или Эгоизм через любовь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)08.06.20 14:25

Благоустройство дворовой территории по улице Ивана Сивко должно завершиться в конце лета

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в рамках объезда по контролю за реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории областного центра проверил, как выполняется ремонт двора по ул. Ивана Сивко.

Работы по благоустройству этого объекта разделены на два этапа. По первому этапу рабочие отремонтировали подпорную стену длиной 65 метров и реконструировали необходимые инженерные коммуникации. В ходе второго этапа подрядчик уже выполнил все демонтажные работы и приступил к подготовке основания проезжей части и тротуара к асфальтированию.

Во время проверки к главе администрации города Мурманска обратились жители двора с просьбой внести изменения в проект и расширить проезжую часть.

– С учётом мнений жильцов мы увеличим ширину дороги за счёт сужения тротуара, я уже дал соответствующее поручение, – прокомментировал Евгений Никора. – Кроме того, мурманчане попросили построить лестницу с торца дома. Город готов оказать необходимое содействие в решении этого вопроса, но мы понимаем, что организация этого процесса – совместная работа собственников с управляющей компанией.

Благоустройство дворовой территории по улице Ивана Сивко должно завершиться в конце лета. Всего в этом году в Мурманске будет отремонтировано 11 дворов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Рифы» на пути реализации планов по загрузке Северного морского пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Комментарий к новости:В Мурманской области режим повышенной готовности сохраняется до 15 июня - губернатор Андрей Чибис
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
Комментарий к новости:Регион и «НОВАТЭК» планируют плотно сотрудничать
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Жить». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Потребительские расходы жителей Мурманской области в январе–марте текущего года увеличились на 3,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 78 копеек, доллар снизился почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Побочный эффект пандемии - потребление электроэнергии в энергосистеме Мурманской области в мае уменьшилось на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром нефть» завершила двухсотую отгрузку нефти сорта ARCO с платформы «Приразломная»-PRO Законы (18+)Скоро выборы - законопроект о возврате индексаций пенсий работающим пенсионерам внесён в Госдуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 877 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика