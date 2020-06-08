Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора в рамках объезда по контролю за реализацией национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории областного центра проверил, как выполняется ремонт двора по ул. Ивана Сивко.

Работы по благоустройству этого объекта разделены на два этапа. По первому этапу рабочие отремонтировали подпорную стену длиной 65 метров и реконструировали необходимые инженерные коммуникации. В ходе второго этапа подрядчик уже выполнил все демонтажные работы и приступил к подготовке основания проезжей части и тротуара к асфальтированию.

Во время проверки к главе администрации города Мурманска обратились жители двора с просьбой внести изменения в проект и расширить проезжую часть.

– С учётом мнений жильцов мы увеличим ширину дороги за счёт сужения тротуара, я уже дал соответствующее поручение, – прокомментировал Евгений Никора. – Кроме того, мурманчане попросили построить лестницу с торца дома. Город готов оказать необходимое содействие в решении этого вопроса, но мы понимаем, что организация этого процесса – совместная работа собственников с управляющей компанией.

Благоустройство дворовой территории по улице Ивана Сивко должно завершиться в конце лета. Всего в этом году в Мурманске будет отремонтировано 11 дворов.