Благоустройство дворовой территории в завершающей стадии

Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как завершается реконструкция дворовых территорий (просп. Кольский, 91 — 97).

Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Общая площадь благоустройства дворовых территорий составляет почти 10 тысяч квадратных метров.

Подрядчик в данный момент занимается обустройством детских и спортивной площадок.

— Работы на объекте находятся в завершающей стадии, — отметил Юрий Сердечкин. — Подрядная организация в ближайшее время приступит к монтажным работам и укладке верхнего слоя дорожного полотна проезжей части. По просьбам жителей близлежащих домов дополнительно проводится реконструкция пешеходной тропы, которая идёт вокруг детского сада №132. Мурманчане выражают благодарность. Они довольны таким обновлением.

— После завершения всех работ двор получится светлым и современным. В скором времени здесь появятся одна спортивная и две детские площадки с современным освещением.

Напомним, что реконструкция дворовых территорий в рамках нацпроекта проходит во всех округах города Мурманска.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23287&page=1