Благоустройство дворовой территории в завершающей стадии
Сегодня глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверил, как завершается реконструкция дворовых территорий (просп. Кольский, 91 — 97).
Ремонт выполняется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Общая площадь благоустройства дворовых территорий составляет почти 10 тысяч квадратных метров.
Подрядчик в данный момент занимается обустройством детских и спортивной площадок.
— Работы на объекте находятся в завершающей стадии, — отметил Юрий Сердечкин. — Подрядная организация в ближайшее время приступит к монтажным работам и укладке верхнего слоя дорожного полотна проезжей части. По просьбам жителей близлежащих домов дополнительно проводится реконструкция пешеходной тропы, которая идёт вокруг детского сада №132. Мурманчане выражают благодарность. Они довольны таким обновлением.
— После завершения всех работ двор получится светлым и современным. В скором времени здесь появятся одна спортивная и две детские площадки с современным освещением.
Напомним, что реконструкция дворовых территорий в рамках нацпроекта проходит во всех округах города Мурманска.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23287&page=1