Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Мурманска ведётся ежегодно

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера посетил двор по адресу ул. Старостина, 13. В следующем году здесь будет выполнены работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2022 году жители получат отремонтированную проезжую часть, новые тротуары, урны, скамейки, улучшенную систему освещения. Во время сегодняшней встречи жильцы высказали пожелание отказаться от строительства первоначально намеченной детской площадки. В непосредственной близости от дома уже есть игровой комплекс, который с 1 января 2022 года решено передать на баланс МАУ ГСЦ «Авангард». До этого времени обслуживанием территории будет заниматься управляющая организация.

– Очень важно, что у жителей и управляющей компании единое понимание того, каким образом будет развиваться придомовая территория. Люди в этом дворе очень организованы, я не вижу проблем пойти им навстречу и внести некоторые изменения в изначальный проект, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Мурманска происходит ежегодно. Так, в этом году в рамках нацроекта «Жилье и городская среда» в Мурманске планируется благоустроить 22 придомовых территории и 2 общественные зоны.