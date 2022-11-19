Благоустройство дворовых территорий в Мурманске будет продолжено

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил качество работ по благоустройству дворовой территории по адресу просп. Кольский, 91-97 в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как было отмечено, двор готов на 100%. Это один из самых масштабных объектов, отремонтированных в этом году в рамках нацпроекта.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, полностью обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, появилась большая благоустроенная территория с детскими и спортивной площадками, установлена современная система наружного освещения, что особенно важно в условиях Крайнего Севера.

- Самое главное, что здесь учтены все пожелания жителей. Включая «народные» тропы, которые создаются сами по себе. Наша задача их благоустраивать: асфальтировать, освещать, что мы и сделали, - рассказал Юрий Сердечкин. - Реализацию нацпроекта обязательно продолжим в следующем году. Порядка 8 больших дворовых территорий 32 домов уже включены в план. Также с областными коллегами формируем дополнительный список дворов, в которых будут установлены детские и спортивные площадки.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23707&page=1