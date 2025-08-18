Благоустройство городского парка в городе Североморск продолжается

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова посетила место благоустройства городского парка. Министр обсудила текущий ход выполнения работ, согласно плана-графика проекта с заказчиком, директором компании подрядчика и заместителем главы муниципалитета.

Проект благоустройства Городского парка реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В соответствии с конкурсным отбором на предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий администрации Североморска была выделена субсидия из федерального и областного бюджетов в рамках губернаторского плана «На Севере - жить!».

«Площадь территории благоустройства в Североморске составляя более 88 тысяч кв. метров. На объекте уже сформирована трассировка пешеходных маршрутов к будущим новым рекреационным зонам. Так же продолжаются работы по ремонту парадной входной группы», - рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Элина Парамонова.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, по состоянию на сегодняшний день успешно проведены демонтажные и земляные работы, а также устройство асфальтобетонного покрытия. Продолжаются работы по ремонту входной группы Городского парка - облицовка колонн, примыкающих парапетов, замена тротуарной плитки. Подрядчиком закуплено необходимое оборудование: парковые качели, скамейки, урны и малые архитектурные формы.

В проекте благоустройства парка предусмотрено также устройство светодиодных конструкций вдоль центральной аллеи.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551863/#&gid=1&pid=4