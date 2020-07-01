Благоустройство набережной в Коле будет завершено осенью

Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области вместе с главой Кольского района, подрядчиком и сетевиками провел рабочее совещание на Поморской набережной в Коле. Территория на берегу Туломы стала победителем Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений в 2019 году.

«Сегодня подрядчик работает в графике и уже этой осенью мы увидим комплексное преображение территории. Главная наша задача – внимательный контроль за качеством производства работ. Возникающие вопросы решаем совместно с руководством района и подрядчиком на месте», – отметил министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов.

К работам подрядчик приступил в апреле. Сейчас рабочие проводят подготовку основания под будущее твердое покрытие и занимаются обустройством сетей. На набережной будет выполнено мощение пешеходных дорожек с тротуарами, освещение и озеленение территории, установка малых архитектурных форм, устройство ливневой канализации и другие работы.

Как пишет Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2019 году проекты благоустройства в Коле и Мончегорске стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Кроме них, в Мурманской области реализуют и проекты-финалисты конкурса в Кандалакше и Оленегорске.