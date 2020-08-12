Благоустройство набережной в Коле реализуется согласно графику

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым и представителями Общероссийского народного фронта проверили ход работ по благоустройству набережной в Коле.

Проект благоустройства территории площадью порядка 15 тысяч квадратных метров в 2019 году вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

«Если месяц назад было понятно, что количества рабочих и техники недостаточно, то сегодня опасений нет. Подрядчик усилился, работы идут в графике, - отметила Оксана Астахова. – Выполнен большой объём так называемых скрытых работ, в целом реализация уже более 60%. Срок сдачи 1 октября, асфальт планируем завершить до 1 сентября».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на набережной реки Туломы появится прогулочная зона, наполненная малыми архитектурными формами с видовыми зонами отдыха. Также планируется установка скейт-площадки и тарзанок. Контроль за реализацией проекта в ежедневном режиме осуществляет технический надзор заказчика, а также министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Как рассказал профильный министр Михаил Кудряшов, на набережной будет обязательно уложена тактильная плитка для того, чтобы и маломобильные жители и гости Колы могли безопасно проводить время на новом городском пространстве.