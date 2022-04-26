Благоустройство, снос ветхого жилья, ремонт дорог – Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Ленинский округ

На оперативном совещании, которое состоялось 25 апреля, губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам состоявшейся в прошлую субботу рабочей поездки в Ленинский округ. Выезд и встреча с жителями прошли совместно с главой администрации Юрием Сердечкиным.

Говоря о поездке, Андрей Чибис подчеркнул, что апрель – один из самых непростых месяцев для всех муниципальных образований из-за погодных условий. В связи с этим, губернатор отметил необходимость мобилизации управляющих компаний, служб муниципалитетов и горожан, готовых выйти на субботники для уборки территорий.

Также глава региона поручил произвести комплексный ремонт дворов – в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и при помощи дополнительных средств из областного бюджета, а также осуществить поддерживающие работы по устранению неровностей и ям.

«Принципиально важно, чтобы была четкая система мотивации, как финансовая, так и административная для тех, кто обслуживает многоквартирные дома. Они должны прежде всего заниматься уборкой дворовых территорий», – подчеркнул губернатор.

Ряд задач, обозначенных по итогам поездки, касался работы центра образования «Лапландия».

«Прошу в этом году привести в порядок подъезд к учреждению, необходимые деньги выделим. А также разобраться с доступом или парковкой на территории «Лапландия» с учётом мер безопасности и антитеррористической защищенности», – сообщил глава региона.

Губернатор отметил необходимость приведения в надлежащий порядок бассейна центра.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, отдельно Андрей Чибис выделил вопрос с заброшенными зданиями.

«Муниципалитет должен провести полную инвентаризацию, знаю, что эта работа уже начата, чтобы оперативно сносить и готовить участки под новое жилищное строительство», – отметил губернатор.

В заключение, Андрей Чибис обратился к Юрию Сердечкину с просьбой об отработке всех вопросов жителей Ленинского округа.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22248&page=1