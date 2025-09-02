Благоустройство стадиона школы №10 в Апатитах завешено

Благоустройство стадиона школы №10 в Апатитах в этом году подарило жителям микрорайона сразу три новых места притяжения — современную беговую дорожку, универсальную спортивную площадку для баскетбола и футбола и детский игровой комплекс.

Всё стало реальностью благодаря активности коллектива школы и родительского комитета, губернаторской программе «На Севере— твой проект» и вкладу АО «СЗФК».

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, 1 сентября благоустроенный стадион принял первый большой праздник: здесь прошли традиционные соревнования по бегу «Дорога к спорту», торжественное открытие спортивного комплекса и выступления творческих коллективов.

«Территория стадиона десятой школы стала совсем иной. Мы получили то, что будет служить годы и радовать всех», – отметил в приветствии глава города Апатиты Николай Бова. После окончания официальной части он и генеральный директор АО «СЗФК» Евгений Созинов бросили первые символические мячи на универсальной спортивной площадке и осмотрели новую беговую дорожку.

В открытии также участвовали председатель Совета депутатов города Апатиты Светлана Кательникова и генеральный директор ПАО «Акрон» Владимир Куницкий.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/530583/#&gid=1&pid=3