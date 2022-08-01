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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.22 17:30

Благоустройство территорий, формирование комфортной городской среды и жилищное строительство: губернатор Андрей Чибис провел рабочую встречу с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Стороны обсудили благоустройство территорий, а также развитие строительного блока и жилищно-коммунального хозяйства региона. Кроме того, вопросом повестки стал ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

В настоящее время в активной стадии находятся мероприятия по проведению VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Тамбове в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» пройдет церемония награждения победителей. Об этом сообщил Андрей Чибис.

«18 августа мы представим 3 наших проекта для благоустройства на следующий год. Это «Первый заполярный парк» в Мончегорске, «Минеральная набережная и сказочный лес» в Оленегорске, а также «Ковдорский магнит» в Ковдоре», – сказал глава региона.

Губернатор отметил, что в регионе особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. В этом году планируется благоустроить 253 территории, на 245 из которых ведутся работы.

Ещё один важный вопрос в повестке касался развития жилищного строительства.

«Пятого июля мы запустили проект «Свой дом в Арктике». В рамках программы предоставляем единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство дома, приобретение домокомплекта или готового здания. В 2022 году на эти цели в бюджете Мурманской области заложено 500 миллионов рублей.  На данный момент поступило уже свыше тысячи обращений от северян. Кроме того, мы приступаем к реновации микрорайона «Больничный»», – отметил губернатор.

«Такая динамика – важный толчок для развития региона и создания комфортных условий для жизни людей в Мурманской области. Важно комплексно подходить к застройке и обеспечивать новые кварталы всей необходимой инфраструктурой», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

За время реализации программы по расселению аварийного жилья (домов признанных аварийными до 1 января 2017) в регионе расселено 41,1 кв. м, переселено 2,05 тыс. человек. Также в регионе реализуются муниципальные программы в рамках которых  расселяются МКД которые признаны аварийными после 1 января 2017 за счёт средств муниципальных образований. С 2019 года расселено 8,9 тысячи кв. метров, переселено 440 человек.

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и модернизация инфраструктуры в области также стали одной из тем встречи. В рамках федпроекта «Чистая вода» в Мурманской области реализуется один объект – строительство водозаборных сооружений в Териберке. Также региону одобрена заявка на получение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые будут направлены на модернизацию существующей котельной в Оленегорске. Планируемый эффект от реализации проекта будет выражен в снижении износа объектов системы коммунальной инфраструктуры на 55% и уменьшении затрат на ремонтные работы на 25%.

Кроме того, на встрече обсудили программу комплексного развития территории. В её рамках планируется строительство международного логистического рыбного терминала и культурно-делового центра «Новый Мурманск», сообщает Министерство информационной политики.

 

 

 

 

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