Благоустройство территорий в Ловозерском районе ведётся в соответствии с графиками

Заместитель губернатора Оксана Астахова проинспектировала объекты в Ревде и Ловозере, работы на которых ведутся в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Всего в двух муниципальных образованиях в 2020 году будут приведены в порядок дворовые территории трех многоквартирных домов. На мероприятия по благоустройству направлено практически 8 миллионов рублей консолидированного бюджета.

«Федеральная программа по формированию комфортной городской среды в долгосрочной перспективе позволит привести в порядок каждый двор в регионе, – отметила Оксана Астахова. – Для нас немаловажно, чтобы, кроме соблюдения сроков, работы были выполнены с надлежащим качеством, чтобы жители в течение долгих лет могли использовать территорию с максимальным удобством».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на объектах в целом работы выполнены более чем на 50% от общего объёма работ. Подрядчики занимаются устройством оснований, ливневой канализации, ремонтом сетей электроснабжения и другими видами деятельности. В рамках рабочей встречи на одном из объектов в Ревде заместителем губернатора было сделано замечание подрядчику относительно качества укладки асфальта. В ближайшее время участок, по которому высказаны нарекания, будет переделан.

Работы по благоустройству дворовых пространств должны быть завершены в сентябре.

Также планируется устройство детской площадки в каждом из поселений. Многофункциональное оборудование будет установлено в рамках отдельной программы АНО «Центр городского развития Мурманской области».