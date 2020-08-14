Благоустройство в Мурманске идёт в рамках установленных сроков

В 2020 году в столице Заполярья городские власти запланировали привести в порядок 20 объектов на средства регионального и муниципального бюджетов по программе «Административный центр» Мурманской области. Заместитель губернатора Оксана Астахова вместе с представителями министерства градостроительства и благоустройства и городским заказчиком выехала с проверкой на объекты.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, уже осенью этого года в Мурманске будут капитально отремонтированы тротуары, наружное освещение, лестницы. Одно из важных направлений – создание комфортных и безопасных пешеходных связей между дворами и в том числе к социальным объектам. На эти цели запланировано порядка 100 миллионов рублей, половина из которых – субсидия из областного бюджета.

Комиссия проинспектировала дворовые территории, на которых в начале месяца были зафиксированы проблемы и отставание от графиков.

Как подчеркнула Оксана Астахова, на объектах на сегодняшний день благодаря подходу муниципального заказчика устранены практически все несостыковки по проектным решениям и взаимодействию с коммунальными службами, что позволяет беспрепятственно осуществлять исчерпывающий перечень работ.

«Мы осуществляем сплошной ежедневный контроль за реализацией всех без исключения проектов. В рамках исполнения поручения главы региона, асфальтовые работы должны быть завершены до конца лета, важно напомнить подрядчикам об этом, – отметила Оксана Астахова. – Динамика сегодня нас устраивает, возникающие вопросы, связанные с сетями и любые другие решаются непосредственно на месте со всеми участниками процесса».

Служба городского заказчика внимательно следит за выполнением сроков и соответствия качеству ремонтов.