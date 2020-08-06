Благоустройство вдоль улицы Копытова в Мурманске реализуется в рамках установленных графиков

В Мурманской области продолжается реализация федерального проекта Формирования комфортной городской среды. Всего в регионе в 2020 году будут благоустроены дворовые пространства 240 многоквартирных домов и 15 общественных территорий, три из которых реализуются в столице Заполярья.

Сегодня состоялось выездное совещание под руководством заместителя губернатора Оксаны Астаховой и министра градостроительства и благоустройства Михаила Кудряшова вместе с главой администрации Евгением Никорой, представителями службы заказчика, депутатского корпуса и Общероссийского народного фронта.

Комиссия оценила реализацию проекта на зеленой зоне вдоль улицы Копытова. На участке длиной более километра подрядчик производит мощение, завершает подготовку основания под укладку асфальта, ремонт лестницы. До середины сентября здесь будет оборудована велодорожка, установлена детская площадка, малые архитектурные формы, отремонтировано освещение, выполнено озеленение и многое другое. Особое внимание уделено адаптации для маломобильных групп населения. Работы идут в рамках утвержденных графиков.

«Реализация проекта Формирования комфортной городской среды в регионе не вызывает опасений, мы строго следим за исполнением сроков и соблюдением качества производства работ, – подчеркнула Оксана Астахова. – Сегодня практически на всех территориях отставания наверстали, каждый возникающий вопрос решаем оперативно на площадках вместе с коллегами».

Министерством градостроительства и благоустройства региона совместно с муниципальными заказчиками ведется работа по формированию перечня объектов по федеральной программе на следующий год. Сегодня с этой целью комиссия осмотрела одну из самых больших дворовых территорий, примыкающую к десяти многоквартирным домам на улице Крупской. Представители городского заказчика представили проект ремонта и рассказали о планируемых мероприятиях.

«Сегодня мы убедились в необходимости работ на данной площадке. Жителями и управляющими организациями высказаны пожелания по отдельным зонам двора, будем с коллегами прорабатывать, чтобы всё учесть, – отметил Михаил Кудряшов. – Мы ждем подтверждения федерального финансирования на 2021 год, чтобы четко распланировать наполнение проектных решений по всем намеченным объектам».

Рабочие совещания на объектах благоустройства этого года и по планам 2021 года будут проводиться курирующим заместителем губернатора и министром в еженедельном режиме.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на 2020 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципальных образованиях; благоустройство 15 общественных территорий (в том числе двух проектов финалистов Всероссийского конкурса) в 10 муниципальных образованиях; реализация двух проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды; устройство 57 дополнительных детских и спортивных площадок в 31 населенном пункте.