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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.21 11:00

Благоустройство, здравоохранение, транспорт: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кировска

В ходе рабочей поездки 28 августа губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кировска. Начиная общение, глава региона подчеркнул, что в администрацию города пригласили северян, которые обращались со своими вопросами в правительство и призвал пришедших к активному диалогу.

Возрождение здания первого звукового кинотеатра области «Большевик», создание пространств для семейного отдыха, дооборудование игровых площадок сегментами для подростков, необходимость ремонта исторических фасадов в центре города – все эти темы подняли жители города горняков и были поддержаны губернатором.

Жители Титана обратили внимание главы региона на то, что не хватает маршрутов общественного транспорта из населенного пункта. Этот вопрос будет проработан региональным Минтрансом совместно с администрацией.

Также кировчан волнует, что в микрорайоне Кукисвумчорр мало прогулочных территорий, а на месте снесенной поликлиники планировали обустроить парк. Так, в следующем году будет разработан проект в рамках благоустройства общественных пространств по данной территории.

Жители отметили, что в Кировске активно проходит работа по созданию и развитию территорий общественного самоуправления. На данный момент уже создано 9 ТОС, объединивших более половины жителей городского округа. Северяне предложили губернатору последовать примеру других областей и разработать региональную программу по поддержке инициативных жителей.

«Нужно поддерживать инициативных людей, которые стараются сами менять мир вокруг себя. Активные люди вносят свой вклад, поэтому очень важна поддержка региона, и мы ее окажем», – заверил на встрече Андрей Чибис.

На встрече также обсуждали поддержку известного туристического проекта «Снежная деревня», качество работы в Кировске социального такси, нехватку узких специалистов в местной поликлинике и другие темы.

«Встреча с жителями прошла в формате конструктивного диалога. Кировчане задали важные вопросы, которые требуют совместной работы муниципалитета и области. Считаю, что общими усилиями можно найти пути решения по реализации масштабных проектов благоустройства Кировска», – отметил глава администрации города Кировска Юрий Кузин.

Как отметил глава региона по итогам, встреча с жителями показала, что нерешенных вопросов стало меньше. По словам главы региона, очевидно, что муниципалитет очень активно работает, проблем хватает, но важно, что город развивается.

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