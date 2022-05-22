Благоустройство «Зелёной зоны у озера Среднего» - один из ключевых объектов в этом году – Юрий Сердечкин

В Мурманске в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» стартовали работы по благоустройству общественной территории «Зелёная зона у озера Среднего». 20 мая глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин проверили ход ремонтных работ на объекте в районе улицы Мира.

Территория благоустройства зелёной зоны у озера «Среднего» превышает 4 тысячи квадратных метров. Подрядчик преступил к выемке грунта под покрытия и площадки, а также ведёт демонтажные работы.

– Благоустройство «Зелёной зоны у озера Среднего» - один из ключевых объектов в этом году, – сказал Юрий Сердечкин. – Ремонт на объекте идёт по графику. Завершение реконструкции планируется в конце сентября этого года. Планирование благоустройства этой территории также было продиктовано пожеланиями мурманчан. Важно, что здесь будет максимально сохранена растительность, ведь территория вокруг водоёма с лесополосой – одно из любимых мест для прогулок мурманчан в этом микрорайоне.

После завершения работ у озера появится набережная, будут проложены пешеходные дорожки из асфальтобетонного покрытия, предусмотрено наружное освещение. Функционал пространства существенно расширится: появится детское игровое оборудование, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также спортивные тренажеры.

Напомним, что на этот год также запланировано благоустройство «Зелёной зоны вдоль ручья Чистого».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22376&page=1