Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
04.02.26 18:00

Блины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей

Ингредиенты для приготовления блинов на всю семью в эту Масленицу обойдутся россиянам почти в 209 рублей, подсчитало РИА «Новости» по данным Росстата и крупной торговой сети.

Продукты для расчёта брались из рецепта блинов на опаре из «Книги о вкусной и здоровой пище». В этом рецепте используется два стакана тёплой воды (не учитывалась в финальной стоимости), 40 граммов дрожжей, 1 килограмм пшеничной муки, пять стаканов молока (1 литр), три столовые ложки растительного масла (18 миллилитров), два яйца, две столовые ложки сахара (50 граммов), 1,5 чайных ложки соли (15 граммов).

Общая стоимость ингредиентов из этого рецепта составила 208,9 рубля. Дороже всего оказались молоко - за пять стаканов придётся отдать 97,7 рубля, и мука - 55,8 рубля за килограмм. Следом расположились дрожжи - 24,8 рубля за необходимое количество. Их стоимость бралась с сайта крупной торговой сети, так как Росстат не ведёт статистику по этому продукту.

Два куриных яйца обойдутся в 18,7 рубля. А дешевле всего оказались подсолнечное масло - 8,2 рубля, сахар-песок - 3,4 рубля и соль - 0,3 рубля.

Напомним, в 2026 году Масленая неделя пройдёт с 16 по 22 февраля. А на следующий день, 23 февраля, у православных христиан начнётся Великий пост.

