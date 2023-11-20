Близится проведение XVII открытого областного детско-юношеского фестиваля авторской песни «Маленький фонарщик»

К участию в фестивале приглашаются авторы и исполнители в возрасте до 18 лет (включительно).

Как пишет vk.com/odkkirova, конкурс является рейтинговым для коллективов Мурманской области, имеющих звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив». Показатели учитываются в рамках областного смотра «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» Мурманской области.

Фестиваль проводится в форме творческих мастерских, в режиме непосредственного общения участников с ведущими авторами и исполнителями. Участие в концерте и Гала-концерте определяется по итогам прослушивания и по согласованию с ведущим творческой мастерской.

Открытый областной детско-юношеский фестиваль авторской песни «Маленький фонарщик» проводится с 9 по 11 февраля 2024 года в Мурманске.

Фото: https://vk.com/odkkirova