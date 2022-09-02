Близки к завершению работы по благоустройству придомовой территории домов в Кировске

В Кировске на улице Советской Конституции продолжаются работы по благоустройству придомовой территории домов №№12, 14 и 16 по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, уже выполнено бетонирование подпорных стенок. Сделана часть парковочных площадок. Закончен монтаж автоподъезда. Также заасфальтирована прогулочная тропа со стороны заднего фасада домов.

— В ближайшее время подрядчик выполнит засыпку пазух за подпорными стенками с укреплением георешёткой. Также на следующей неделе у каждого подъезда установят лавочки и урны. Сделано полностью светодиодное освещение как дворовой территории, так и прогулочной зоны, — прокомментировал руководитель проектов УКГХ Дмитрий Бубнов.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457265650%2Fwall-148376343_55872