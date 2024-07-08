Близкие участников СВО получили от россиян письма с добрыми пожеланиями

Близким и родным участников СВО из Спутника, Печенги и Луостари передали письма с добрыми пожеланиями в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Как сообщает региональный оперштаб, написали эти послания на стенде Мурманской области посетители выставки «Россия» при поддержке регионального правительства в рамках акции «Письмо семье участника СВО». Участие в акции приняли люди со всех уголков России - от Владивостока до Калининграда.

50 писем вместе с белыми хризантемами родным и близким участников СВО вручила руководитель комитета семей воинов Отечества Наталья Жданова.

Фото предоставлено региональным оперштабом.