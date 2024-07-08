Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 12:15
Близкие участников СВО получили от россиян письма с добрыми пожеланиями
Близким и родным участников СВО из Спутника, Печенги и Луостари передали письма с добрыми пожеланиями в преддверии Дня семьи, любви и верности.
Как сообщает региональный оперштаб, написали эти послания на стенде Мурманской области посетители выставки «Россия» при поддержке регионального правительства в рамках акции «Письмо семье участника СВО». Участие в акции приняли люди со всех уголков России - от Владивостока до Калининграда.
50 писем вместе с белыми хризантемами родным и близким участников СВО вручила руководитель комитета семей воинов Отечества Наталья Жданова.
Фото предоставлено региональным оперштабом.
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Антон
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Так держать
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Tatuana
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