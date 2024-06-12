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Мурманская область. Арктика (16+)12.06.24 15:20

Блогер Дмитрий Зубов установил мировой рекорд по чеканке мяча

Футболист и резидент продюсерского центра «Инсайт Люди», входящего в «Газпром-Медиа Холдинг», поднялся по лестнице на 83-й этаж «Лахта Центра» с мячом на шее и набил его 1203 раза.

Сделал он это в честь главного праздника нашей страны — Дня России. Организатором мультиформатного фестиваля выступает «Газпром-Медиа Холдинг» и его компании при поддержке ПАО «Газпром».

«Для меня большая гордость — поставить новый рекорд в рамках своей деятельности именно сегодня, в День России. Особенно в таком красивом месте, на высоте более 300 метров над уровнем моря. Меня переполняют самые сильные, непередаваемые эмоции и ощущения. Любимая страна, с праздником! Этот рекорд для тебя!», — поделился Дмитрий Зубов.

В этом году одним из легендарных событий мультиформатного фестиваля в честь Дня России в Санкт-Петербурге стала акция, организованная в «Лахта Центре» — второго по высоте здания в Европе после Останкинской телебашни. Футболист поднялся по лестнице на 83 этаж с мячом на шее и набил его 1203 раза, тем самым установив новый мировой рекорд по наибольшему количеству чеканки футбольного мяча на высоте более 300 метров в здании над уровнем земли.

«Инсайт Люди» — это крупнейшее блогерское агентство в России и продюсерский центр полного цикла, который объединяет творческих людей со всей страны. С ноября 2023 года входит в «Газпром-Медиа Холдинг».

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Газпром-Медиа Холдинг».

 

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