БЛОГЕРЫ vs ЖУРНАЛИСТЫ, или КОНВЕРГЕНЦИЯ ДВУХ НАПРАВЛЕНИЙ

Новое поколение не читает газет, большинство не смотрит телевизор. Все хотят стать блогерами: завести свой канал на YouTube или ТикТок. Кто-то уже утверждает, что профессия журналиста теряет свою актуальность. Считается, что она устарела, её легко могут заменить другие специальности. Например, тот же самый блогинг. Но можно ли считать блогеров достойными приемниками журналистов? Попробуем разобраться.

XXI столетие по праву можно считать веком технологий. Происходит стремительное развитие технического прогресса: каждый месяц выпускают новые смартфоны, роботы выполняют опасную работу вместо людей. Более того, создаются полноценные виртуальные вселенные, которые в дальнейшем смогут заменить реальность. Постепенно утрачивает свой смысл живое общение. Намного удобнее переписываться в соцсетях, не нужно даже вставать с кровати. Всю необходимую информацию можно узнать в интернете.

Разумеется, блогерство стало частью нашей жизни. Каждый второй имеет профиль в соцсетях, каждый десятый активно ведёт свой блог, каждый тысячный получает доход со своей деятельности… Согласно апрельскому отчёту 2020 года «Napoleon Cat», 47 млн 260 тысяч российских пользователей ведут свои аккаунты в «Instagram». Популярные блогеры собирают многомиллионную аудиторию, составляя конкуренцию большинству СМИ. В чём же секрет?

В первую очередь, это развлекательный контент: вайны, показ личной жизни, путешествия и так далее. Возникает лояльная аудитория, которая склонна доверять им.

Однако некоторые блогеры считают себя «полноценными» журналистами. На самом деле, 90% всех новостей копируется ими из СМИ. Блогеры не участвуют в пресс-конференциях, не снимают репортажи о войне, не пишут статьи и очерки. Они имеют право на ошибку, в отличие от квалифицированных журналистов, которым такая «ошибка» может стоить жизни. Например, 17 июня 2014 года в пригороде Луганска российская съёмочная группа ВГТРК попала под обстрел. Погиб звукорежиссёр Антон Волошин, специальный корреспондент Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений. Оба были награждены орденами Мужества посмертно. Мужчины пожертвовали жизнями, чтобы народ знал о происходящем на Украине. И это далеко не первый случай убийства журналистов. «Новая газета»: 7 октября 2006 года Анна Политковская была застрелена в подъезде собственного дома. Политковская не боялась критиковать власть и влиятельных людей, она говорила правду без прикрас и помогала беженцам из Чечни. Спустя полтора десятилетия убийцу так и не нашли или вовсе не искали… Вряд ли нашёлся бы «блогер-смельчак», который бы решился на поездку в страну, где идут военные действия.

Журналистский долг - показать истину, разные точки зрения. Журналист не работает на аудиторию, не показывает то, чего хотят видеть. Он должен дать людям максимум проверенной информации. Журналист всегда добивается правды, какой бы она ни была. Поэтому никогда не знаешь, какой из таких «правдивых» репортажей окажется последним.

Блогером, конечно, тоже не каждый может стать. На журналиста можно выучиться, в отличие от блогера. Никто тебе не расскажет, как правильно вести блог или искать аудиторию. Ты учишься самостоятельно. Можно пройти какие-нибудь курсы, но гарантий, что ты станешь популярным, нет. Журналист же приходит в редакцию, где уже есть своя аудитория.

Заполучить внимание блогер может только при условии «годного» контента. Нужно постоянно развиваться, продвигать свой блог.

Некоторые поступают иначе и набирают большую популярность благодаря слухам и сенсациям. Взять, например, российскую рэпершу Дарью Зотееву, известную под ником «Instasamka». Она славится своими провокациями и выдуманными историями, за счёт которых и набирает такую популярность в соцсетях. Все началось со слуха об ограблении её квартиры, далее она заявила, что её молодой человек попал в «страшную» аварию. Чтобы разыграть «спектакль» с аварией, она использовала бутафорскую кровь, настоящую разбитую иномарку и даже подкупила водителя кареты скорой помощи. Ко всему этому прилагалась её истерика в прямом эфире. Разумеется, подписчики её разоблачили, но при этом аудитория Инстасамки значительно увеличилась.

На этом путь её скандальной карьеры не закончился. В феврале 2021 года рэперша выложила ролик, где со скандалом выгнала своих визажистов из своей квартиры. «Вы – обслуживающий персонал, который всегда будет сидеть и винить всех в том, что вы плохо живёте. Мне мерзко на вас смотреть, мне жалко на вас смотреть», — высказалась «самая оплачиваемая рэп-исполнительница России» в своем Instagram и в завершение своих слов плюнула в камеру. Однако хайп Дарьи сыграл не в её пользу: большинство подписчиков отписались от блогерши, а генеральный директор кинокомпании «TenLeyyers», где она должна была озвучивать одного персонажа, разорвал с ней контракт. 0:1 в пользу справедливости, Инстасамка.

Скандалы - это, конечно, хорошо. Но как выйти из неудобной ситуации победителем, а не проигравшим? В пример приведу всем известную телеведущую программы «Орёл и Решка» Регину Тодоренко. В 2019 году журнал «Glamour» лишил ее звания «Женщина года» после скандальных высказываний о домашнем насилии. Регина заявила, что женщины сами виноваты в этом, и сами должны сделать хоть что-нибудь, чтобы предотвратить его. Слова телеведущей вызвали самый настоящий резонанс: многочисленные осуждения и негативные комментарии в её сторону. Далее Регина попыталась исправить ситуацию с помощью ещё одного прямого эфира, но сделала только хуже. Её обвинили в поддержке домашнего насилия.

Дело Регины Тодоренко на этом не закончилось: за неё вступились некоторые российские знаменитости и бренды одежды. Потом блогерша выпустила фильм, в котором подробно осветила проблему домашнего насилия. И тем самым спасла себя и свою карьеру. Она смогла достойно выйти из неприятной ситуации и вернуть свое доброе имя.

Таким образом, если вы думаете, что журналистика - это офис и куча бумаг, то вы далеко ошибаетесь. А блогинг - это занятие для людей, которые не смогли найти другую «достойную» работу, вы тоже будете не правы. И то и другое требует много сил. Различия в том, что журналистов ограничивает Закон о СМИ; у них больше доступа к информации; каждый журналист несёт ответственность за сказанное. Блогеры же более свободны в этом плане: у них нет рамок, они высказывают личное, а не объективное мнение. Журналист - это специалист при официальной должности в СМИ. Блогер - это человек со своей точкой зрения. Блогер может хорошо зарабатывать, журналист может высоко оплачиваться.

Поэтому нельзя строго разграничивать эти специальности. Сейчас происходит конвергенция блогеров и журналистов. Уже почти каждое издание имеет свой сайт и профиль в соцсетях. Прогресс не стоит на месте. Вероятно, скоро большинство СМИ перейдут в виртуальный формат и составят конкуренцию блогерам. В качестве примера достойного блогера-журналиста можно взять Юрия Дудя. На своем YouTube-канале он проводит интервью с известными политиками, ведущими и музыкантами в формате инфотейнмента. Также Юрий затрагивает и другие более «запретные» темы, например, про СПИД или зависимость от наркотиков. Не боится задавать неудобные вопросы, на что не осмелится другой журналист. Дудя любят за открытость и правдивость.

Этого недостает большинству журналистов. Излишний официоз не вызывает доверия у людей. Это связано с тем, что цензура (в большей степени) пока не добралась до цифрового пространства. Поэтому блогеры не ограничены и не несут серьёзной ответственности за свои слова, в отличие от официальных СМИ. Также они более оперативны. Им не нужно носить с собой спецоборудование для съёмок или готовиться к событию. Блогеры снимают «здесь и сейчас». Поэтому, чтобы профессия журналиста не утратила своей значимости, придётся придерживаться «новых правил» современного общества. Следует ожидать, что в скором времени все СМИ перекочуют в цифровой формат, и все новости мы будет получать именно из просторов необъятного «Интернета».

Виктория ПАНТИЛЕЕВА, участница проекта «Академия телевидения».