Боеприпасы времён Великой Отечественной войны обезврежены в окрестностях Заозерска

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, обнаружение неразорвавшихся снарядов, мин и бомб, пролежавших в земле со времён сражений, до сих пор, спустя 76 лет после окончания войны, не является редкостью. В Мурманской области их находят рабочие при земляных работах в начале строительства различных объектов, грибники, туристы и любители активного отдыха на природе.