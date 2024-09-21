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Мурманская область. Арктика (16+)21.09.24 11:00

Боеприпасы времён Великой отечественной войны обезврежены в окрестностях ЗАТО город Заозерск

Проводимые Управлением ФСБ России по Северному флоту во взаимодействии с другими правоохранительными органами региона мероприятия по пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным количеством взрывчатых веществ, находящихся в местах боев Великой Отечественной войны.

Обнаружение неразорвавшихся снарядов, мин и бомб, даже спустя 79 лет после окончания войны не является редкостью. В Мурманской области их часто находят при проведении строительных работ, грибники, туристы и любители активного отдыха на природе.

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Северному флоту, на предыдущей неделе в окрестностях Заозерска были обнаружены минометные снаряды калибром 50 мм, граната Ф-1 и патроны различного калибра времён Великой Отечественной войны. В целях недопущения чрезвычайных происшествий, боеприпасы уничтожены военными специалистами.

Жителям области и других регионов России не стоит забывать о потенциальной опасности подобных находок. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их самостоятельного исследования. Во избежание возникновения противоправных ситуаций, а также несчастных случаев сообщите о найденном в органы безопасности, МЧС или МВД России.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Северному флоту.

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