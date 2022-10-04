Боеприпасы времён войны представляют серьёзную угрозу жизни и здоровью северян

В период Великой Отечественной войны Мурманская область стала местом ожесточённых боёв. Даже спустя 77 лет ежегодно на открытой местности, в лесах и водоёмах жители региона находят боеприпасы. Как правило, это крупнокалиберные снаряды, мины, ручные гранаты.

Так, на предыдущей неделе в Печенгском районе было обнаружено 41 артиллерийский снаряд калибром 105 мм немецкого производства времён Великой Отечественной войны. В целях недопущения чрезвычайных происшествий боеприпасы уничтожены специалистами инженерных подразделений Северного флота.

По мнению специалистов-взрывотехников, до 95% средств поражения, лежащих в земле Мурманской области, до сих пор сохраняют боеспособность, представляя серьёзную угрозу жизни и здоровью граждан, предпринимающим попытки их самостоятельного извлечения, транспортировки, разборки. Например, сброшенные и неразорвавшиеся по какой-либо причине авиационные бомбы, уже стоят на боевом взводе и могут прийти в действие при изменении положения. У гранат с отгнившей от времени и коррозии чекой механизм взрывателя находится в свободном положении, детонация может произойти от простой встряски.

УФСБ России по Северному флоту напоминает о недопустимости таких действий. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, сообщите в правоохранительные органы.

Фото предоставлено пресс-службой УФСБ России по Северному флоту.