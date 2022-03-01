Боевая подготовка Северного флота скорректирована в соответствии с погодными условиями

В связи со сложными гидрометеорологическими условиями в Баренцевом море и в отдельных районах Кольского полуострова на Северном флоте скорректированы планы боевой подготовки войск и сил, в первую очередь -экипажей боевых кораблей в море.

Выход всех маломерных плавсредств, а также кораблей и судов малого водоизмещения из баз запрещён в связи с сильным ветром и волнением моря. По флоту объявлена штормовая готовность. Все надводные корабли возвращены в базы из морских полигонов боевой подготовки.

Боевая учёба подразделений морской пехоты и армейского корпуса, а также войск ПВО проводится в плановом порядке с учётом фактической погоды в пунктах постоянной дислокации и выполнения учебных задач.

Как сообщает пресс-служба СФ, лётный состав занят отработкой навыков на тренажёрах. Учебные полёты авиации на отдельных аэродромах выполняются с учётом требований безопасности после дополнительной оценки метеоусловий.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12411119@egNews