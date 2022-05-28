Боевики националистического формирования Украины открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирному населению, а также использования объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Как сообщает function.mil.ru:

в жилых домах в Харькове по улице Клочковской и в Константиновке Донецкой Народной Республики по улице Циолковского боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции и снайперские точки. При этом, эвакуация мирных жителей из зданий не осуществлялась;

в Краматорске в лицее №65 и Краматорском центре профессионально-технического образования №47 по улице Юбилейная подразделения вооруженных националистических формирований оборудовали опорные пункты, разместили артиллерийские орудия и РСЗО, а в помещениях учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в населённом пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника, а персонал фабрики насильно удерживается в подвале одного из административных зданий.

В Северске Донецкой Народной Республики на территории зернохранилища, расположенного на пересечении улиц Толстого и Донецкой, развернут ракетный комплекс «Точка – У» и РСЗО. При этом, националисты систематически обстреливают населенные пункты Донецкой Народной Республики, провоцируя Вооруженные Силы России на ответный огонь, чтобы по отработанному ранее сценарию обвинить российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики боевики националистического формирования из состава радикальной организации «Правый сектор» открыто призывают к геноциду русскоязычного населения и греческой диаспоры. Мирных граждан под предлогом лояльного отношения к России подвергают физическому насилию, изымают якобы для нужд территориальной обороны деньги, ценности и личные автомобили, при этом средства от реализации изъятого имущества присваиваются командирами подразделений.

Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители – военными преступниками и террористами.

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