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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.22 09:00

Боевики подразделений ВСУ продолжают использовать медицинские учреждения ДНР под опорные пункты и склады боеприпасов

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать многочисленные факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

«в Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (ул. Игоря Муратова), городской больницы №25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (ул. Гуревича) и детской поликлиники №23 (ул. Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями территориальной обороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов, при этом персонал и пациенты лечебных заведений насильно удерживаются под предлогом обеспечения их безопасности;

в Николаеве в зданиях медицинского центра (ул. Пограничная) и больницы (ул. Флотская) боевиками батальонов территориальной обороны оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании больницы №2 (ул. Днепровская) боевиками подразделений ВСУ оборудован опорный пункт и склад боеприпасов, а подходы к медицинскому учреждению заминированы;

в населенном пункте Угроеды Донецкой Народной Республики в здании местной больницы украинскими вооруженными формированиями оборудован опорный пункт, а на территории медицинского учреждения размещены РСЗО и артиллерийские орудия.

Эти и другие подобные факты грубых нарушений норм международного гуманитарного права, несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, до настоящего времени остаются без внимания Всемирной организации здравоохранения».

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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