Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Донецкой Народной Республике в Дружковке на территории профессионального лицея №36 (ул. Соборная) дислоцируются подразделения территориальной обороны, развернуты блокпосты и огневые точки, подходы к учебному заведению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлено;

в Зализном украинские неонацисты в Доме культуры (просп. Пионеров) оборудовали опорный пункт, разместили склады вооружения и боеприпасов, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

в Артемовске военнослужащие ВСУ на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (ул. Рождественская) оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются.

Кроме того, в Семеновке боевики украинских вооруженных формирований в жилых кварталах оборудовали огневые точки, разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил и формирований Донецкой Народной Республики. При этом жителей удерживают в своих домах, фактически прикрываясь ими как «живым щитом». Националисты, чувствуя свою полную безнаказанность, под угрозой применения оружия якобы для нужд территориальной обороны изымают у людей ценное имущество и продукты питания. Граждане, оказывающие любое сопротивление, обвиняются в пророссийских взглядах и подвергаются физическому насилию.

Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к судьбам мирных граждан и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права».

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