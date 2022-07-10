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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.22 09:00

Боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, умышленно не уведомив об этом население

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступлений киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Зализном Донецкой Народной Республики в школе №13 (ул. Петровского) дислоцированы боевики националистического батальона «Айдар»*, на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки, при этом, местные жители из близлежащих домов не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита»;

в Харькове на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (просп. Юбилейный) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;

в Нью-Йорке Донецкой Народной Республики в школе №18 (ул. Железная) дислоцированы боевики националистического батальона «Правый сектор»* с иностранными наёмниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов.

Кроме того, в Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населёнными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации об этой бесчеловечной провокации, подготовленной украинскими властями, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит российские подразделения в якобы неизбирательных ударах и гибели гражданского населения.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безжалостное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение нормам международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима до настоящего времени по-прежнему остаются без внимания мировой общественности».

 

* - запрещённые на территории РФ террористические организации.

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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