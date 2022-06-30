Боевики ВСУ, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены уничтожить город Авдеевку вместе с жителями

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения Украины и народных республик Донбасса, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Краматорске Донецкой Народной Республики в зданиях детского сада №80 «Снежок» (ул. Парковая) и школы №35 (ул. Ярослава Мудрого) дислоцируются боевики национальных батальонов, а на подступах к учреждениям развернуты блокпосты, огневые точки и размещены артиллерийские орудия;

в Одессе на верхних этажах жилых домов (ул. Екатерининская) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции и снайперские точки. Местные жители из квартир не эвакуированы и фактически используются в качестве «живого щита»;

в Северске Донецкой Народной Республики на территории школы №3 (ул. Энергетиков) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооруженных формирований, при этом в спортзале удерживают жителей близлежащих домов якобы под предлогом обеспечения их безопасности.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран «цивилизованного» Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Кроме того, из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли. Об этом свидетельствует один из таких радиопереговоров (перевод с украинского языка):

«... у нас приказ спалить Авдеевку до тла...

...а что с мирными...

...да по.. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, ... (нецензурная лексика) по домам ...».

Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ».

Фото: https://vk.com/mil