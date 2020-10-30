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Мурманская область. Арктика (16+)30.10.20 09:00

Боевой расчёт радиотехнического полка Северного флота победил в финале конкурса «Воздушные рубежи-2020» на полигоне Ашулук под Астраханью

Боевой расчёт радиотехнического полка Северного флота победил в финале конкурса «Воздушные рубежи-2020» на полигоне Ашулук под Астраханью

Боевой расчет радиолокационного комплекса «Небо» радиотехнического полка Северного флота под командованием капитана Антона Медведева занял первое место на финальном этапе всеармейского конкурса профессионального мастерства среди боевых расчётов радиотехнических войск «Воздушные рубежи-2020», который проходил с 18 по 26 октября на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Военнослужащие-североморцы лучше всех выполнили нормативы боевой работы, показали отличную слаженность действий при свёртывании комплекса, совершении марша, отражении действий диверсионной разведывательной группы и преодолении условно зараженных участков местности, а также в ходе ведения радиолокационной разведки. На конкурсе они победили самых подготовленных представителей боевых расчетов радиолокационных комплексов объединений ВВС и ПВО всех округов и 1-й армии ПВО-ПРО особого назначения и стали первыми в радиотехнических войсках России.

Военнослужащие несут службу в суровых арктических условиях возле столицы Ненецкого автономного округа – города Нарьян-Мара.

В личном первенстве лидерами стали два представителя Северного флота. В номинации «Лучший оператор РЛС «Подлёт» победил военнослужащий Архангельского радиотехнического полка Северного флота из расчета радиолокационной станции младший сержант Григорий Лавренюк. Он набрал максимальное количество баллов за выполнение индивидуальных нормативов боевой работы. Лучшим водителем-электриком стал ещё один представитель расчета этой же РЛС младший сержант Игорь Пикалев.

После подведения итогов победителям и призёрам конкурса в торжественной обстановке были вручены медали, кубки и грамоты.

Расчёты 332-го радиотехнического полка, входящего в состав 1-й дивизии противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота принимают участие в соревнованиях профессионального мастерства с 2016 года. Они неоднократно занимали призовые места на первом и втором этапах конкурса «Воздушные рубежи», становились лучшими в Военно-Морском Флоте России, но победы в финале достигли впервые.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в заключительном этапе конкурса «Воздушные рубежи-2020» на полигоне Ашулук принимали участие три боевых расчёта радиотехнического полка Северного флота: от радиолокационной станции «Подлёт», от мобильной радиолокационной станции «Каста» и комплекса средств автоматизации «Фундамент», а также от мобильного радиолокационного комплекса «Небо», который в настоящее время является самым передовым образцом вооружения радиотехнических войск.

Военнослужащие выступали на штатных образцах вооружения, военной и специальной техники, которые прибыли на полигон Ашулук железнодорожным транспортом. Таким же образом личный состав боевых расчётов отправится и в пункт постоянной дислокации.

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