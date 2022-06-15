Боевые корабли Северного и Тихоокеанского флотов отработали совместные задачи в Средиземном море

Боевые корабли Северного флота продолжают выполнение поставленных задач в Средиземном море. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» совместно с флагманом Тихоокеанского флота однотипным гвардейским ракетным крейсером «Варяг» сформировали корабельную ударную группу и провели учение по нанесению ракетных ударов по группировке надводных кораблей условного противника.

В ходе учения военные моряки отработали действия по внезапным вводным, выполнили нормативы по приведению ракетных комплексов в готовность к применению. Главной целью мероприятия была проверка боеготовности оружия и технических средств крейсеров.

В то же время в другом районе проведения учения большие противолодочные корабли проекта 1155 Северного и Тихоокеанского флотов «Вице-адмирал Кулаков» и «Адмирал Трибуц» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали поиск подводных лодок условного противника в Средиземном море с применением палубной противолодочной авиации — вертолётов Ка-27.

В ближайшее время корабли продолжат отработку совместных действий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учений экипажи кораблей совершенствуют военно-морскую подготовку и профессиональные навыки. Все маневры проходят в нейтральных водах Средиземного моря, не пересекаясь с маршрутами гражданского судоходства.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12425287@egNews