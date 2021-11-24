Боевые пловцы Северного флота отработали борьбу с подводными диверсантами

С военнослужащими отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) главной базы Северного флота проведено учение по охране пункта базирования крупных надводных кораблей.

Цель учения — поддержание натренированности военнослужащих и отработка тактики действий по борьбе с подводными диверсантами. Мероприятие боевой подготовки проходило в двустороннем формате. Часть бойцов отряда сыграла роль условных диверсантов, пытавшихся проникнуть на охраняемую акваторию с целю минирования стоящих у причалов кораблей.

На первом этапе учения военнослужащие отряда по борьбе с ПДСС предотвратили прорыв к кораблям быстроходной лодки-нарушителя, которая могла быть заминирована и использована условным противником для совершения диверсии, а также для отвлечения внимания от действий подводных диверсантов. Лодка-нарушитель и её экипаж были захвачены и обезврежены.

На втором этапе учения был отработан элемент уничтожения подводных диверсантов в акватории и на побережье, а также противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей, поиск условной мины и её уничтожение.

В ходе практических действий были применены средства имитации взрывов и холостые патроны. Боевые пловцы использовали специальное оружие для подводной стрельбы — автоматы АПС.

Как сообщает пресс-служба СФ, проведённое учение продемонстрировало готовность личного состава отряда специального назначения по борьбе с ПДСС к несению боевого дежурства по охране акватории главной базы Северного флота — Североморска.

Подразделение боевых пловцов было сформировано полгода назад. Оно оснащено современными средствами связи, оружием, военной и специальной техникой.