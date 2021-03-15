Боевые расчёты реактивных систем залпового огня армейского корпуса Северного флота отработали стрельбы в Кольском Заполярье

В Печенгском районе на военном полигоне «Шары» реактивные батареи отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота провели тактические учения с боевой стрельбой.

Боевые расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» выполнили различные огневые задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы условного противника при отработке боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики. В том числе они отработали стрельбу с закрытых огневых позиций по целеуказаниям, полученным от беспилотного летательного аппарата-разведчика.

Сначала реактивные батареи «Град» совершили марш в район проведения учений, осуществили первоначальное развертывание в боевой порядок и выполнили мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем.

Подразделения артиллерийской разведки изучили местность и вскрыли цели для поражения.

Непосредственно перед отработкой огневых задач реактивной артиллерии личный состав метеорологической станции провёл комплексное зондирование атмосферы, для правильной корректировки стрельбы.

На основании данных разведки и метеонаблюдений командиры подразделений принимали решение на ведение огня и организацию последующего маневра.

Как сообщает пресс-служба СФ, тактические учения реактивных батарей мотострелковой бригады прошли в рамках лагерного сбора артиллерии армейского корпуса Северного флота. Главной целью сбора является последовательное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, повышение практических навыков командиров в управлении подразделениями при различных видах боя.