Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в летнем периоде обучения личный состав экипажей зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» из состава объединения ВВС и ПВО Северного флота отработал задачи по обороне арктического побережья от сил десанта противника.

В ходе учения боевые расчёты батареи, состоящей из комплексов «Панцирь-С1», совершили многокилометровый марш из пункта постоянной дислокаций в назначенный район. Там они успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику противника.

В качестве мишеней были использованы макеты бронетранспортеров, расположенные на удалении до трех километров. Выполнение огневой задачи прошло в штатном режиме. Была отмечена высокая точность поражения мишенных позиций.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время стрельб боевые расчеты отработали нормативы по заряжанию в полевых условиях ракетного и пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С1», по развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

На вооружении Северного флота стоит арктический вариант комплекса «Панцирь-С1», установленный на шасси КамАЗ-6560. По своим тактико-техническим характеристикам комплекс способен поражать ракетным боезапасом воздушные, наземные и морские цели, находящиеся на различном удалении. Скорострельность 30-мм артиллерийского зенитного автомата составляет до 5 тысяч выстрелов в минуту.