Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов прикрыли главную базу Северного флота от атаки самолётов условного противника

Сегодня в зенитном ракетном полку армии ВВС и ПВО Северного флота, обеспечивающего противовоздушную оборону главной базы флота – Североморска, прошла тренировка дежурных сил по отражению атаки самолётов условного противника.

Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак.

Зенитчики отработали поиск, обнаружение, классификацию и условное уничтожение воздушных целей.

Роль условного противника выполнили более десяти самолётов Су-25 УТГ и Су-33 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флот, подобные тренировки дежурных сил противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Северного флота проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчётов зенитных ракетных комплексов, несущих службу по охране воздушного пространства в арктической зоне.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12471893@egNews