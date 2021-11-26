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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.21 11:00

Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» прикрыли аэродром главной базы Северного флота от атаки условных беспилотников

Вчера в зенитном ракетном полку армии ВВС и ПВО Северного флота, обеспечивающего противовоздушную оборону главной базы флота – Североморска прошло учение по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов условного противника на аэродром базирования морской авиации.

В учении было задействовано 8 единиц военной и специальной техники, в том числе 3 боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» на базе четырёхосных автомобилей КамАЗ, подготовленные для действий в условиях Крайнего Севера и Арктики. Всего в учении приняло участие около 100 военнослужащих.

Зенитчики отработали марш из пункта дислокации к месту поведения учения, развёртывание на боевых позициях, а затем - поиск, обнаружение, классификацию и уничтожение воздушных целей. Действия личного состава с применением оружия были проведены в режиме компьютерного моделирования реальной обстановки, без фактической стрельбы.

По результатам проведённого учения командованием армии ВВС и ПВО Северного флота были сделаны выводы об эффективности подготовки боевых расчётов ЗРПК «Панцирь-С1».

Как сообщает пресс-служба СФ, защита важных стратегических объектов Северного флота от атаки боевых беспилотных летательных аппаратов – один из основных элементов подготовки воинов ПВО на тактическом уровне. Комплексы «Панцирь-С1», которые сегодня являются наиболее эффективным средством защиты от беспилотной авиации, были поставлены на боевое дежурство по противовоздушной обороне аэродрома главной базы флота несколько лет назад.

 

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