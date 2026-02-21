Богаче народ – богаче страна: поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза

За 2025 год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам. Это почти втрое больше, чем было в 2024 году (110,7 млрд).

Как пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минфина, на такую собираемость повлияли многие макроэкономические факторы - располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен, отметили в ведомстве.

В 2024 году, за который россияне платили сбор в прошлом году, максимальная ставка была 21%, облагаемая налогом база составила 210 тысяч рублей. Если доход вкладчика оказался больше, то за набежавшие проценты свыше этой суммы придётся заплатить сбор по ставке НДФЛ в 13% (а если доходы человека более 5 млн рублей - 15%).

Как отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова, поступления от налога на вклады становятся важной статьей дохода госбюджета.

Причина такого роста сборов заключается в том, что объем средств населения в банках заметно увеличился. Если на начало 2023 года он составлял 36 трлн, то к 2024 году - уже около 45 трлн, а ещё через год он увеличился до 57 трлн, пояснил главный экономист Института экономики роста им. П.А. Столыпина Борис Копейкин. Как следствие, россияне больше зарабатывали процентов и больше перечисляли налогов.

Люди переводили деньги с рынка ценных бумаг на депозиты и откладывали крупные покупки из-за малоподъёмной стоимости кредитов, добавил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

Также граждан привлекала высокая доходность депозитов. Средняя ставка по вкладам ближе к середине 2024 года держалась в районе 14-15%, а к концу того года достигла пиковых значений. Тогда клиенты открывали депозиты под 18-21%. Официальной статистики о том, сколько всего россиян имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМа, депозиты есть практически у каждого третьего жителя страны (30%).

В 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам прогнозируются на уровне 567,6 млрд, а в 2027 году - 305,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина.

В этом году россияне должны будут заплатить налог с доходов по вкладам за 2025 год. Максимальный уровень ключевой тогда был 21%. То есть налогооблагаемая база не изменится и составит 210 тысяч рублей. При этом итоговые сборы будут зависеть от того, насколько выгодно россияне смогли вложить средства и насколько много денег положили на депозиты.