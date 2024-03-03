«Богатырская сила» 35 заполярных атлетов

Во Дворце спорта Центрального стадиона Мурманска прошёл традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила» на призы почётного гражданина города-героя Мурманска И.Я. Калошина. Соревнования проходят с 2009 года.

2 марта в них приняли участие 35 спортсменов из Мурманска, Заполярного, Апатитов, Снежногорска, Гаджиева и Североморска. Главная цель состязаний – привлечь внимание к гиревому спорту и заинтересовать молодёжь занятиями тяжелой атлетикой.

Соревнования проводились в личном первенстве по правилам «армейского гиревого рывка». Каждый рывок оценивался в одно очко. Участники соревновались с гирями разного веса: юноши до 17 лет поднимали 16-килограммовый снаряд, мужчины соревновались с гирями весом 24 и 32 килограмма. Девушки до 17 лет поднимали снаряд весом 12 и 16 килограммов. Женщины старались как можно больше раз поднять гири в 16 и 24 килограмма.

Победители и призёры турнира были награждены медалями и дипломами комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска.

Также организаторами утверждены специальные призы в номинациях «Самый юный спортсмен», «Самый опытный спортсмен», «Абсолютный победитель».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26849&page=1