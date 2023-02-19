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Мурманская область. Арктика (16+)19.02.23 12:00

«Богатырская сила»: мурманчане соревновались в гиревом спорте

В преддверии Дня защитника Отечества в областном центре состоялся традиционный турнир по гиревому спорту «Богатырская сила» на призы почётного гражданина города-героя Мурманска Игоря Яковлевича Калошина.

Напомним, эти соревнования уже много лет собирают любителей потягать гирю во Дворце спорта Центрального стадиона. Первый турнир состоялся в 2009 году. Сегодня в спортивном зале дворца состязались более 30 участников. Помимо мурманчан проверить свои силы приехали спортсмены из Полярных Зорь, Кандалакши, Североморска, ЗАТО Александровск.

Как сообщает администрация города Мурманска, соревнования проводились в личном первенстве по правилам армейского гиревого рывка, который входит в военно-прикладные виды спорта. Очки начислялись из расчёта 1 рывок - 1 очко.

Юноши до 17 лет подходили к 16-килограммовому снаряду, мужчины брали гири весом в 24 и 32 килограмма. Девушки-участницы выполняли рывок 12-килограммовой гири. Женщины старались поднять гири в 16 и 24 килограмма.

Абсолютной чемпионкой среди женщин стала Людмила Юртаева, абсолютным чемпионом среди мужчин – Владислав Неженцев. Самый юный участник – Тимур Арушанов, самый опытный участник – Арсен Арушанов.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24404&page=1

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