Более 1 млн рублей направят на ремонтные работы в организациях, подведомственных региональному Министерству образования и науки

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о выделении 1,2 млн рублей из резервного фонда Мурманской области на ремонтные работы в организациях, подведомственных региональному министерству образования и науки. Контролировать исполнение постановления будет вице-губернатор Юрий Фомин.

Денежные средства будут направлены на установку вытяжной вентиляции пищеблока Оленегорской коррекционной школы-интерната, ремонт кровли в мастерских Кандалакшского индустриального колледжа, а также замену радиаторов отопления в здании Центра комплексного обслуживания учреждений образования, сообщает региональное Министерство образования и науки.