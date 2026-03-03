Более 1 млрд рублей направлено на реализацию губернаторского проекта «Арктическая школа» за 5 лет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области подвели итоги реализации губернаторского проекта «Арктическая школа» за 2021–2025 годы и рассказали о конкурсном отборе на 2026 год. С докладом вчера на оперативном совещании выступила министр образования и науки региона Диана Кузнецова.

Проект реализуется по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!» и направлен на комплексное обновление образовательных пространств.

«За пять лет из областного бюджета на эти цели направлено более 1 млрд рублей, создано 342 современных пространства в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования. Новые условия обучения обеспечены более чем для 100 тысяч детей. Это системная работа по формированию современной и комфортной образовательной среды», – подчеркнула министр.

Только в 2025 году в рамках программы реализовано 60 проектов по девяти направлениям на общую сумму 200 млн рублей. В школах обновлены актовые и спортивные залы, столовые, открыты инженерные и судостроительные классы, центры беспилотных авиационных систем, робототехники и олимпиадной подготовки «Уникум». В детских садах модернизированы игровые и спортивные пространства, созданы центры «Уникум.Малыш». Организации дополнительного образования впервые получили возможность открыть современные технические лаборатории. Особое внимание уделяется развитию инженерного и естественно-научного образования.

«В регионе функционируют 34 центра олимпиадной подготовки «Уникум» и 21 центр беспилотных авиационных систем, открыты профильные классы «Горняк будущего», «Металлург будущего», «Энергетик будущего», а также судостроительные классы при поддержке индустриальных партнёров. Обучение выстроено в практико-ориентированном формате во взаимодействии с предприятиями региона и Мурманским арктическим университетом. Это позволяет формировать у школьников востребованные компетенции и выстраивать раннюю профориентацию», – сказала глава ведомства.

Диана Кузнецова также обратила внимание, что модернизация инфраструктуры напрямую отражается на образовательных результатах. Мурманская область входит в десятку лидеров по созданию современной образовательной среды, по итогам 2025 года демонстрирует устойчивый рост числа призёров и победителей всероссийских олимпиад, а также высокие результаты по выбору выпускниками ЕГЭ по математике и естественно-научным предметам.

Говоря о перспективах, Диана Кузнецова сообщила, что приём заявок на участие в губернаторском проекте в 2026 году уже стартовал. Предусмотрено 57 грантов по 10 направлениям на общую сумму 200 млн рублей, размер грантов составит от 2,5 до 5 млн рублей. Расширены направления поддержки и увеличен минимальный уровень софинансирования.

«Впервые на базе школ будут созданы фиджитал-центры, продолжится открытие центров беспилотных авиационных систем, судостроения, робототехники, пространств по обучению работе с нейросетями и искусственным интеллектом. Дошкольные учреждения получат возможность создавать современные пространства на прилегающих территориях», – подчеркнула министр.

Как отмечает региональное / Министерство образования и науки, конкурсный отбор продлится до 27 марта 2026 года. Заявки принимаются через систему «Электронный бюджет».

Итоги будут подведены до 9 апреля, соглашения с победителями заключат до 22 апреля, все работы должны быть завершены к началу нового учебного года. Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563111/#&gid=1&pid=1