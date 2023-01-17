Более 10 часов над нейтральными водами акватории Северного Ледовитого океана

Д.О. Вернер Это всё из-за отсутствия на судах первичных партийных организаций Единой России и организации соревнований между экипажами... Комментарий к новости: Добыча водных биоресурсов российскими рыбаками в 2022 году снизилась на 3,4% — до 4,8 млн тонн

TheBat Да.странный совет перед походом на почту уточнять ситуацию по телефону Все знают,что на почте в течении дня не поднимают трубки телефона вообще. Что дальше делать? Комментарий к новости: Скотча нет, посылки почта не принимает